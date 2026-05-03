Prazo para regularizar título de eleitor termina nesta semana em MS

Eleitores de Mato Grosso do Sul que possuem pendências com a Justiça Eleitoral têm até a próxima quinta-feira (7) para regularizar o título e garantir participação nas eleições de 2026. Após essa data, os atendimentos serão suspensos e retomados apenas em 3 de novembro, depois da realização dos dois turnos.

Em Campo Grande, a Central de Atendimento ao Eleitor, localizada no Parque dos Poderes, está temporariamente fechada desde a última sexta-feira (1º) e permanecerá sem funcionamento até o dia 6 de maio.

Durante esse período, os serviços foram concentrados no Memorial da Cultura, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 559, na região central da Capital. No local, os eleitores podem emitir o primeiro título, realizar coleta biométrica, regularizar pendências e gerar guias para pagamento de multas.

Para atender à alta demanda próxima ao fim do prazo, o horário de funcionamento foi ampliado em todo o Estado. Nos dias 4, 5 e 6 de maio, o atendimento será das 8h às 18h.

A Justiça Eleitoral orienta que os cidadãos não deixem para os últimos dias, a fim de evitar filas e longos períodos de espera.

Além do atendimento presencial, também é possível consultar a situação eleitoral de forma online, por meio do sistema do Tribunal Superior Eleitoral. O eleitor deve acessar o menu “Consultas” e clicar em “Situação do título”, informando dados como número do título, CPF ou nome completo e data de nascimento.

Pela plataforma, também é possível emitir certidões, atualizar dados cadastrais e obter orientações para regularização em caso de irregularidades.

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