Procon de Campo Grande oferece atendimento gratuito para consumidores endividados

O Procon Municipal de Campo Grande disponibiliza atendimento gratuito voltado a consumidores endividados e superendividados em Campo Grande. O serviço é contínuo e realizado mediante agendamento prévio, com foco na orientação técnica para reorganização financeira.

Durante o atendimento, são avaliadas as dívidas do consumidor, sua renda mensal e a real capacidade de pagamento. A partir dessa análise, é elaborado um plano personalizado que prioriza a quitação dos débitos e busca equilibrar o orçamento familiar, respeitando o valor mínimo necessário para a subsistência.

O serviço é destinado a pessoas físicas que, mesmo agindo de boa-fé, não conseguem quitar suas dívidas. Para ter acesso ao atendimento, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG e CPF, comprovante de residência, comprovantes de renda e a relação detalhada das dívidas.

O agendamento pode ser feito pelo telefone (67) 2020-1231. Informações adicionais também estão disponíveis pelo número 156, opção 6.

O atendimento presencial ocorre na sede do Procon Municipal, localizada na Rua Venâncio Borges do Nascimento, nº 377, no Bairro Jardim TV Morena, na Capital.

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