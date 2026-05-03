Construção civil, indústria e tecnologia concentram vagas de emprego em Campo Grande

A Funtrab disponibiliza 280 vagas de emprego nesta segunda-feira (4) em Campo Grande, com destaque para oportunidades nas áreas de construção civil, indústria e tecnologia. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Entre as funções com maior número de postos estão pedreiro, com 27 oportunidades, servente de obras e tecnólogo em redes de telecomunicações, ambos com 20 vagas, além de operador de processo de produção, com 15.

Na construção civil, também há oportunidades para ajudante de obras (15), carpinteiro (5), encarregado de obras (3) e auxiliar de engenheiro da construção civil (3). Já na indústria, aparecem vagas para auxiliar de linha de produção (6), trabalhador na fabricação de artefatos de cimento (5) e cortador manual (1).

O setor de comércio e serviços reúne diversas opções, como auxiliar de cozinha (12), cumim (10), atendente de lanchonete (5), operador de caixa (4), vendedor interno (5) e vendedor porta a porta (3). Também há demanda para motorista de caminhão basculante (8), operador de rolo compactador (3), operador de pá carregadeira (2) e fiscal rodoviário (1).

Na área administrativa, estão disponíveis vagas para auxiliar administrativo (3), auxiliar financeiro (1) e auxiliar de faturamento (1). Funções técnicas específicas também aparecem na lista, como eletricista de veículos automotores (1) e mecânico eletricista (1).

Para hotelaria e serviços gerais, há vagas para camareira (1), auxiliar de limpeza (2), zelador (1), porteiro (1), empregado doméstico nos serviços gerais (2) e empregado doméstico arrumador (1).

A Fundação também oferece vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD), incluindo vigilante (10), trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas (4), auxiliar de linha de produção (2) e assistente de estúdio de gravação de áudio (1). Para concorrer, é necessário apresentar laudo médico atualizado.

Os interessados devem comparecer à sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, 2.773, no Centro, com documentos pessoais, como RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Também há opções de atendimento nas unidades da Central Fácil do Aero Rancho e no Bosque dos Ipês, enquanto a unidade Guaicurus segue com atendimento suspenso por tempo indeterminado.