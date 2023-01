Prazo para justificar ausência no 2º turno das eleições encerra hoje

Eleitores que não votaram no segundo turno das eleições em 2022, em 30 de outubro, têm até hoje (09), para justificar a ausência. Caso não seja justificado ao TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) o eleitor terá que pagar multa.

A justificativa por ser realizada no aplicativo e-Título, disponível nas Plataformas Android e iOS basta acessar a aba “Autoatendimento do Eleitor” e preencher os dados solicitados.

Ou por meio de um formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (formato PDF), disponível no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o documento deve ser preenchido e apresentado nas mesas receptoras de votos ou de justificativas conforme divulgado pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos Cartórios Eleitorais.

Após apresentado, o pedido será analisado pela autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título, caso a justificativa não seja aceita, a pessoa precisará quitar o débito. Vale ressaltar que para eleitores que não votaram no primeiro turno, o prazo já está encerrado.

Conforme o TSE, a ausência em três eleições consecutivas (cada turno de votação é considerado uma eleição) sem o pagamento das respectivas multas ou a apresentação de justificativas resultará no cancelamento da inscrição.

Serviço:

O requerimento está disponível no site: https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/justificativa-eleitoral/justificativa-eleitoral.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.