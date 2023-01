Copinha 2023: confira os já classificados para a segunda fase

A Copa São Paulo de Futebol Júnior ainda está na etapa de grupos, mas alguns times já garantiram vaga na próxima fase do torneio, são eles: Tanabi (Grupo 1); Mirassol (Grupo 2); Flamengo e Floresta (Grupo 5), Grêmio e Guarani (Grupo 8), Cruzeiro e Capivariano (Grupo 10) Sport (Grupo 11); Goiás (Grupo 13); Fluminense (Grupo 14); Coritiba e Flamengo-SP (Grupo 16), São Paulo (Grupo 17), América-MG (Grupo 18), Botafogo (Grupo 19); Red Bull Bragantino (Grupo 20), Rio Claro, (Grupo 22), Ska Brasil (Grupo 23), Internacional e Oeste (Grupo 24), São Bernardo (Grupo 25), Santos (Grupo 26) Atlético-MG e Água Santa (Grupo 27), Botafogo-PB (Grupo 30) e Remo (Grupo 30).

Neste domingo (9) alguns jogos definiram as classificações. O Flamengo venceu o XV de Jaú por 2 a 1 e avançou em primeiro no Grupo 5, ao lado do Floresta. Pelo Grupo 8, o Grêmio fez 3 a 0 no Francana e também passou em primeiro na fase, junto com o Guarani. O Cruzeiro venceu o Penapolense por 3 a 0 e se classificou no Grupo 10; o Capivariano também avançou. No Grupo 32, Juventude e XV de Piracicaba confirmaram suas vagas. Os classificados serão definidos até terça-feira, 10.

Destaques da primeira fase

Arielson é o grande destaque da copinha. O atacante do Cruzeiro já fez quatro gols e uma assistência. Ele fez um na estreia, dois contra o Capivariano e mais um na manhã de ontem (8), na vitória por 3 a 0 sobre o Penapolense.

Já pelos lados de Cotia, Talles Wander é outro destaque. O atacante é dos artilheiros da Copinha, com quatro gols marcados. Fez um na estreia, na quarta-feira (4), e outros três na goleada de sábado (7) sobre o CSP-PB.

Ruan Ribeiro é o sucessor de Endrick no sub-20 do Palmeiras, pois veste a camisa 9 e começou bem a Copinha. Já tem três gols marcados em duas vitórias e hoje deve enfrentar o Rio Preto às 19h30 (de Brasília), no encerramento do grupo 3.

