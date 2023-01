Populares depararam com homem correndo na rua com o corpo em chamas

Um homem de 31 anos, foi visto por populares, correndo pelas ruas de Anastácio, a 137 quilômetros de Campo Grande, com 90% do corpo carbonizado. Segundo informações da polícia, a vítima jogou álcool no próprio corpo após usar entorpecentes. A vítima foi encaminhada para Santa Casa de Campo Grande em estádo grave.

Conforme apurado pelo site O Pantaneiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 23h, quando receberam informações que havia um homem queimado na rua Projetada 5, no Jardim Campanário. No local, os militares encontraram a vítima bastante ferida.

Em depoimento, o homem relatou que fez o uso de bebida alcoólica e usou entorpecente. Logo após jogou álcool no próprio corpo e ateou fogo. A vítima foi flagrada por populares correndo pelas ruas do município, quando foi abordado e as chamas que estavam em seu corpo apagados.

Segundo os bombeiros, o rapaz teve queimados de segundo grau no rosto, tórax e abdômen. Por conta dos ferimentos, ele foi encaminhado ao Pronto Socorro, onde foi entubado e logo após transferido para Campo Grande por conta da gravidade.

