Homem é preso com mais de 17 toneladas de agrotóxicos

Um homem foi preso com mais de 17 toneladas de agrotóxicos contrabandeados na tarde de ontem (26), na cidade de Dourados. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal, próximo a ponte sobre o Córrego Laranja Doce.

O motorista contou ter saído do Porto de Paranaguá (PR) com destino a Cuiabá (MT) carregado com adubo. Ao chegar na fronteira com o Paraguai, na região de Mundo Novo, entrou no país vizinho e vendeu a carga em Salto del Guaíra.

De acordo com informações da PRF, o homem confessou que no caminhão havia agrotóxicos e que trocou o carga na fronteira.

Segundo a PRF, a carga de agrotóxicos está avaliada em cerca de R$ 17 milhões. O motorista, que é morador do Paraná, foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da cidade.

