PP vai priorizar mulheres e Adriane conta com reforço de Tereza Cristina

Prefeita diz que filiação ao PP muda história de conquistas à cidade

Em mais um passo estratégico rumo às eleições municipais de 2024, a prefeita Adriane Lopes, representante do Progressistas, consolida sua parceria política com a senadora Tereza Cristina. O PP está apostando alto em Adriane Lopes como candidata à Prefeitura de Campo Grande, e isso fica ainda mais demonstrado pela primeira propaganda política do partido, em que as duas figuras aparecem juntas. A estratégia visa impulsionar a popularidade da prefeita, que busca a reeleição.

A decisão de fortalecer essa aliança conta com o respaldo do presidente do partido, Marcos Santullo, que baseia suas escolhas nas orientações da senadora. Ao jornal O Estado, Santullo afirmou que é mais do que natural a gravação e proximidade entre Adriane Lopes e Tereza Cristina.

“Isso é perfeitamente natural. A Adriane é do PP e a Tereza também. Nós gravamos com ela e a senadora também gravou com todas as outras mulheres do partido, que são prefeitas. Nós priorizamos as mulheres, mas vamos gravar com todos os prefeitos do partido também”, disse.

O objetivo principal em Campo Grande é conquistar a fidelização da base eleitoral da senadora em apoio a Adriane Lopes. Ambas compartilham uma visão conservadora e de direita, além de serem defensoras do agronegócio e das causas familiares.

O deputado federal Luiz Ovando, que é vice-presidente estadual do Progressistas em MS, defendeu a iniciativa para o engajamento das mulheres no mundo político. “Elas estão certas em engajar outras mulheres”, definiu o parlamentar, que, em suas redes sociais, sempre defende esse propósito.

Ao ser consultada sobre essa forte aliança, a prefeita não abordou a questão política, mas ressaltou, ao jornal O Estado, que a proximidade entre ambas é natural, dada sua admiração pelo trabalho incansável de Tereza Cristina e filiação ao PP.

“A ida ao partido Progressistas fortalece ainda mais a nossa gestão e o nosso time e, a partir do momento da minha filiação, iniciamos uma nova história de conquistas na cidade que amamos. As parcerias desempenham um papel fundamental, garantindo que os fundos direcionados a Campo Grande sejam empregados deforma eficaz e direcionados para ações prioritárias e impactantes. A efetividade dessas ações também resgata a dignidade das pessoas”, destacou a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

A imagem de Adriane ao lado de Tereza Cristina tem gerado empatia, especialmente entre as mulheres, que podem interpretar a relação como uma espécie de mentoria política, em que Tereza desempenha o papel de uma “figura materna”, orientando os passos políticos da “filha”, representada pela prefeita.

Além disso, é importante destacar que Tereza Cristina angariou votos importantes de diversos setores da Capital, indo além do apoio apenas do setor produtivo. Sua habilidade em estender suas bases nos últimos anos, estabelecendo conexões com trabalhadores de diferentes segmentos, confere um valioso suporte à prefeita.

Na fase de pré-campanha, a presença constante da prefeita ao lado de Tereza Cristina tem sido notável, e essa proximidade será o ponto central da futura campanha política. Não podemos esquecer que em 2022, a senadora desempenhou um papel fundamental na vitória do governador Eduardo Riedel, no segundo turno. Ela se envolveu ativamente na campanha de Riedel e até intermediou o apoio do ex- -presidente Jair Bolsonaro, mantendo-se neutro entre os candidatos, na ocasião.

Por – Rayani Santa Cruz

