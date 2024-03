PP recebe quatro vereadores no primeiro ato na janela partidária

[Texto: Laureano Secundo, Jornal O Estado de MS]

Com mudança partido fica com 5 vereadores na Câmara Municipal

Na presença da senadora Tereza Cristina e da prefeita Adriane Lopes, pré-candidata à reeleição em Campo Grande, quatro vereadores da Capital assinaram ficha de filiação ao PP na manhã de ontem (11), no Diretório Regional do partido. Foram os parlamentares, Delei Pinheiro, Waldir Gomes, Riverton e Beto Avelar, todos do PSD.

O partido com essas novas filiações já tem o maior número de vereadores na Câmara de Campo Grande, chegando a cinco, com João Rocha que retorna após ter ocupado a Secretaria de Governo na administração municipal, mas poderá perder Dr. Victor Rocha que deve migrar para o PSDB.

O período da janela partidária, onde os vereadores podem mudar de sigla sem perder o mandato começou na última quinta-feira (7) e segue até o dia 5 de abril.

Durante o evento, a senadora Tereza Cristina comentou sobre as chances do eleitor votar em Adriane Lopes para prefeita de Campo Grande e disse estar confiante na vitória. “Acredito que votarão em uma mulher que entrou na prefeitura, mergulhou na prefeitura, arregaçou as mangas, não culpa ninguém, e está resolvendo os problemas na medida do possível. Tem coisas estruturais que não se resolve em dois anos. Está querendo um novo mandado para fazer gestão, seus projetos, e preparar Campo Grande para os próximos dez anos”, declarou a senadora.

A senadora disse ainda que a vinda desses vereadores garantem a prefeita condições de governabilidade sendo que outros parlamentares, mesmo pertencendo a outros partidos devem estar ao lado da administração municipal. “Estamos cientes de que neste momento essa migração é bem normal e não devem mudar o foco da administração municipal que é cuidar de Campo Grande deixando a campanha eleitoral para o mês de julho.

A senadora Tereza Cristina também anunciou novas filiações que devem acontecer nos próximos dias, já que outros três vereadores podem se filiar ao PP Edu Miranda (PRD), Sandro Benites (PRD) e Tiago Vargas (PSD) também podem ser filiados ao partido dentro do prazo da janela partidária. Já a prefeita disse que a vinda dos vereadores fortalece o partido na Câmara, o que é importante para a aprovação de matérias de interesse da cidade.

Apoio de Bolsonaro

Tereza também falou sobre articulações e sobre a possibilidade do apoio de Jair Bolsonaro. Ela salientou que o ex-presidente é um grande amigo, mas filiado ao PL. Tereza confirmou que há conversas, mas prevê muita articulação até as convenções.

“Espero que sim, porque o campo da direita tem que estar unido”, declarou. Questionada sobre a importância deste apoio, Tereza ressaltou que o PL tem o maior número de deputados e senadores do País e será muito importante na coligação, mas também disse estar preparada para um não. Neste momento, reforçou que tudo será conversado com os presidentes nacionais, estaduais e a prefeita Adriane Lopes.

