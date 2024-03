Traficantes são presos com mais de 700 pinos de cocaína no Jardim Santa Emília

Nesta segunda-feira(11), quatro traficantes de drogas foram presos no bairro Jardim Santa Emília, em Campo Grande-MS. A prisão foi feita pela Polícia Civil, por intermédio da DENAR (Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico).

Os homens com 19, 24, 25 e 37 anos de idade estavam mantendo um ponto de venda de entorpecentes, quando foram flagrados pelos policiais civis. O endereço citado trata-se de conhecido ponto de venda de drogas, onde diversas ações policiais realizadas pela DENAR culminaram em flagrantes por tráfico.

No local, ninguém reside, sendo o imóvel destinado exclusivamente à pratica do crime. Com os autores foram apreendidos seis tabletes e 488 porções de maconha, prontas para a venda, além de 715 pinos e mais 20 porções de cocaína, bem como a quantia de R$1.356,00, em dinheiro, 01 balança de precisão e uma sacola contendo diversos pinos plásticos vazios comumente utilizados para porcionar entorpecentes.