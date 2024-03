Moradores encontram Jaguatirica em bairro da Capital

[Texto: Thays Scnheider, Jornal O Estado de MS]

Felino foi visto andando por cima de casas e se escondendo em um galpão

Filhote de Jaguatirica assusta moradores no final da manhã desta terça-feira (12), no Bairro Tiradentes. O animal foi encontrado por uma moradora que no primeiro momento acreditava que era um gato, mas quando se aproximou viu que se tratava de um felino.

Quando o animal viu a moradora acabou correndo e se escondendo um barracão com a fuga a mulher percebeu que se tratava de um animal silvestre e acionou a PMA (Polícia Militar Ambiental) e Corpo de Bombeiros.

Naomi Shiguemto foi a primeira pessoa a ver o animal e chegou a pensar que era um gato, mas logo em seguida se assustou com o tamanho do felino. ” Foi a primeira vez que vi um animal desse, o barulho no telhado assustou nunca vi isso aqui dentro da cidade”, disse.

O auxiliar de almoxarifado, Siluniel Lemes de 33 anos, disse que não acreditou quando viu o animal correndo para dentro do galpão. ” É a primeira vez que vejo um animal desse, dá medo e além disso tem crianças pelo bairro é perigoso”, completou o morador.

Equipes mobilizadas trabalhando em conjunto conseguiram sedar e capturar o felino que foi levado ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres).

Jaguatirica é um felino de médio porte que ocorre em várias regiões da América. Trata-se de uma espécie que apresenta um padrão de pelagem bastante característico, com pelos amarelados e manchas negras em rosetas abertas que se unem formando bandas no corpo do animal.

