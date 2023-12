MS amanhece sob forte neblina e sensação térmica de 4,5°C

O frio ainda atinge Mato Grosso do Sul e a quinta-feira (15) amanheceu sob forte nevoeiro em diversos municípios do Estado, inclusive em Campo Grande, que começou o dia com mínima de 7,9°C. Também nesta madrugada a cidade de Caarapó registrou sensação térmica de 4,5.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) não há previsão de chuva para hoje, mas o tempo segue em instabilidade e com um intenso fluxo de umidade, que pode provocar garoa fina durante a manhã.

Conforme informações do meteorologista Natálio Abrão, Ponta Porã registrou mínima de 7,5°C com sensação térmica de 5°C. Em Dourados e Sete Quedas a mínima até as 5h de hoje foi de 8,5°C, enquanto Bonito registrou 8,8°C. Ainda segundo o meteorologista não houve geada no Estado e a tendência é de sol no período da tarde.

Já as máximas em Campo Grande não passam de 15°C, bem como em Sete Quedas. Em Ponta Porã o dia também segue com sol e máxima de 15°C. Já em Costa Rica a máxima será de 26°C.

O Inmet emtiu alerta para acumulado de chuva de até 100 milímetros em 24 horas nos municípios de Água Clara, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Eldorado, Inocência, Itaquiraí, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Taquarussu e Três Lagoas.

