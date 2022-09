Porta-voz dos bairros e da saúde, Dr. Loester é candidato a Deputado Estadual

O Dr. Loester (MDB) é candidato a Deputado Estadual para as eleições de 2022, no próximo domingo (2), com o número eleitoral 15.123. O médico aconselha a população sobre a necessidade de ter alguém que entenda de saúde na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. “Atendo há 47 anos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), tenho condições para falar de saúde pública.”

Na avaliação do vice-presidente da CMCG (Câmara Municipal de Campo Grande) e vereador, a saúde não vem sendo bem gerida em Mato Grosso do Sul, enquanto a Assembleia Legislativa não faz nada a respeito. “Como vereador, não conseguimos resolver os problemas da saúde de Campo Grande por conta da superlotação. Os pacientes de todas as regiões do Estado vão até a Capital para serem atendidas.”

Loester enxerga como solução, uma saúde mais organizada, técnica e bem administrada em MS. “O recurso que chega hoje aos hospitais e unidades de saúde, não paga as despesas. O gestor deve saber prazos e outras questões burocráticas para o acesso a medicamentos, entre outros. Para não chegar no final do mês e não ter mais nada.”

“Os hospitais regionais precisam serem aparelhados para poder realizar a maioria dos exames com autonomia. O que adianta um hospital regional vinculado nas cidades ao redor, com poucas condições de realizar um exame. O Governo do Estado tem que assumir a manutenção da saúde, com o prefeito de cada cidade”, comenta.

“Portanto, é dever do governo estadual revisar os valores destinados para os hospitais e profissionais de saúde. Se isso for realizado, as coisas melhoram 100%”, finaliza Dr. Loester, que leva durante a campanha a chamada: “Experiência com responsabilidade e mãos limpas.”

Projetos pela educação

Durante o trabalho na Câmara dos Vereadores da Capital, foi aprovado o projeto do Vereador Dr. Loester que previne o uso de drogas nas escolas, determinando órgãos públicos a promoverem a capacitação para professores e demais educadores, palestras de sensibilização para pais e demais responsáveis. Para os estudantes, mais atividades artísticas, culturais e desportivas no âmbito escolar para prevenção de drogas e promoção de cultura de paz e garantia de direitos. Também foi aprovado o Projeto de Lei nº 10.217/21, que institui a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e à Evasão Escolar no Município de Campo Grande. O texto legal traz ainda as orientações sobre os esforços para atuação conjunta entre diferentes órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada, para sua efetiva aplicação.

Drº Loester é porta-voz dos bairros na Câmara Municipal

No início de 2022, o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Dr. Loester solicitou melhorias em 16 bairros de Campo Grande. Nos bairros, Nova Lima, Oliveira e Vila Nova Capital foi solicitado patrolamento e encascalhamento. Assim como o Jardim das Nações, que recebeu patrolamento e encascalhamento após indicação do vereador Dr. Loester

Em maio deste ano, foram mais 72 bairros indicados pelo Drº Loester com pedidos entre sinalização, limpeza, iluminação pública, operação tapa-buraco, solicitação de transporte público, abrigo de ponto de ônibus, notificação de limpeza de terreno aos proprietários, pavimentação asfáltica, poda e remoção de árvore e reparo de boca de lobo. Todas as reivindicações foram encaminhadas ao Gapre (Gabinete da Prefeita), Adriane Lopes.

Pelo bairro Parque do Lageado, o vereador solicitou um novo semáforo no cruzamento da Rua Evelina Figueiredo Selingardi com a Rua Lucia dos Santos. A sinalização foi instalada por solicitação do vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, que realizou o mesmo pedido desde 2018.