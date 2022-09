Sob chuva contínua, Capital segue em alerta para tempestade

O dia amanheceu com chuva para Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (28) e temperaturas amenas. Em Campo Grande, o volume de chuvas nas últimas 12 horas chegou a 55,8 milímetros. Corumbá e Aquidauana foram os municípios que mais apresentaram precipitações, com 71,8 e 94,4 milímetros respectivamente.

Em grande parte do estado, os ventos sopram de leste/nordeste e mudam para norte/noroeste ao longo do dia e podem atingir rajadas de vento entre 50-70Km/h, e localmente podem atingir 80km/h.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com dois alertas de nível laranja, ou seja, com alto grau de severidade, para chuvas acompanhadas de queda de granizo e ventos de até 100 km/h.

Ambos os alertas são de nível laranja e valem para todos os municípios do estado, inclusive para Campo Grande. Eles indicam chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem chegar entre 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Há riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Os alertas seguem até as 11 horas de hoje. O instituto recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores em casos de rajadas de ventos, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendável estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, a indicação é para desligar aparelhos elétricos da tomada e do quadro geral de energia. A Defesa Civil disponibiliza o telefone 199 em caso de dúvidas.

A mínima não deve passar dos 17ºC em Campo Grande, Eldorado, Mundo Novo, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí e Naviraí. Ponta Porã deverá ficar com termômetros entre 16ºC (mínima) e 21ºC (máxima),

A máxima não passa hoje dos 25ºC em Campo Grande e Três Lagoas, 18ºC em Ponta Porã, 19ºC em Dourados, e 29ºC em Corumbá e Coxim.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.