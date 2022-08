Lideranças do Jardim das Nações ganham atenção do secretário da Sisep, mas ainda falta muito

A liderança do Jardim das Nações composta de 10 membros, através de ofícios protocolado junto aos órgãos competentes, conseguiu depois de muita luta novas lâmpadas leds nos postes de iluminação e também o patrolamento das ruas Ary Matoso e Ykaru kamia, região de acesso a zona sul de Campo Grande.

O Jardim das Nações é um bairro tranquilo e ruas extensas, fazendo acesso ao bairro Jardim Parati e ao Cemitério Memorial Park. As ruas patroladas na última semana são vias principais do bairro, com trafego de ônibus e os corredores com um maior fluxo de veículos.

A professora aposentada Sônia Maria Pereira de Souza, Conselheira Fiscal da Associação de Moradores do Jardim das Nações, contou para a reportagem que mora há oito anos com a família no mesmo endereço e, durante esse tempo, pouca coisa mudou e as máquinas haviam passado por lá somente duas vezes.

Sônia conta que, através da comunicadora e apresentadora do programa Cidadão Nota 10 Marinalva Pereira, conheceu o Vereador Coringa, que a convidou para conversar sobre as demandas da região com o antigo diretor da Águas Guariroba. “Conversamos sobre esgoto e asfalto. Ele disse que o esgoto primeiro, mas a Prefeitura tem que avisá-los que vai colocar o asfalto da região para poder colocar o esgoto.

Ao lado de Marinalva, o secretário Rudi Fiorese, recebeu Sônia no mês passado para atender o pedido da demanda para a limpeza e patrolamento. “Ele se comprometeu a troca de iluminarias e o patrolamento, porque era o mais simples e o que dava para fazer de imediato. Mas ainda não temos uma área de lazer. ”

Asfalto

Sônia relata que o grupo a frente do bairro também estão em busca de pavimentação no bairro e que também através do Vereador Coringa, a conselheira fiscal conversou com a SED (Secretaria de Educação Municipal) em relação a construção de uma escola inacabada. “Ela nos disse que a obra estava trancada na espera de uma licitação.”

A reportagem entrou em contato com a secretaria de obras municipal para esclarecer a situação e também saber se há projetos futuros para a região. Porém, até a publicação deste material, não houve resposta da prefeitura. Acesse também: Moradores ficam mais de 18 horas sem energia elétrica e relatam transtornos