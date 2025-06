População rural de Jardim recebe novo veículo e cadeira odontológica para reforçar atendimento em saúde

Entrega atende demanda antiga de comunidades do Boqueirão, Recanto Rio Miranda, Guardinha e Aldeia Laranjal

Moradores da zona rural de Jardim (MS) passaram a contar com reforços no atendimento em saúde após a entrega de um veículo e uma cadeira odontológica na manhã da última segunda-feira (9).. O carro será utilizado para atender demandas de transporte de pacientes e serviços de saúde em comunidades como o distrito do Boqueirão, o Assentamento Recanto Rio Miranda, a região da Guardinha e a Aldeia Laranjal.

A entrega foi acompanhada pelo prefeito Guga, pelo secretário municipal de Saúde, Cafure, além de vereadores e lideranças locais. Estiveram presentes Tereza Moreira, Jota Pereira, Jaime Echeverria, Marilsa Bambil, Alexandre Pitangueiras, Rose Maciel, Rudimar Cabeleireiro e Erney Barbosa.

O veículo atende a uma reivindicação antiga da vereadora Tereza Moreira, que vinha solicitando melhorias na estrutura de transporte para as comunidades mais afastadas do centro urbano. Segundo ela, a medida busca facilitar o acesso da população a serviços essenciais. Ainda durante a cerimônia, foi apresentada a nova cadeira odontológica que será usada no atendimento bucal, oferecendo mais conforto e melhores condições de trabalho aos profissionais da área.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram