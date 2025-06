Após passar por Campo Grande, princesa Kako se reúne com Lula em Brasília

Integrante da família imperial japonesa está no Brasil, em celebração aos 130 anos das relações diplomáticas entre os dois países

Depois de uma passagem simbólica por Campo Grande, onde foi homenageada pela comunidade nipo-brasileira e autoridades locais, a princesa Kako do Japão será recebida nesta quarta-feira (11) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. A reunião no Palácio do Planalto marca um dos pontos altos da visita oficial que celebra os 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão, assinado em 1895.

Em Campo Grande, na terça-feira (10), a princesa participou de uma cerimônia na Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira, com homenagens aos imigrantes japoneses e um plantio simbólico de cerejeira, árvore que representa a cultura japonesa. O evento, realizado sob forte esquema de segurança, não teve acesso ao público geral, mas contou com a presença de representantes da comunidade japonesa e lideranças políticas. A princesa foi agraciada com o título de “Visitante Ilustre” pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e recebeu homenagens da Câmara Municipal.

Aos 30 anos, Kako é filha do príncipe Fumihito e sobrinha do imperador Naruhito. A visita oficial ao Brasil, iniciada no dia 5 de junho, inclui dez dias de compromissos em cidades com forte presença de descendentes japoneses, como São Paulo, Curitiba, Maringá, Londrina, Campinas, Foz do Iguaçu, Campo Grande, Brasília e, posteriormente, o Rio de Janeiro.

No encontro com Lula, a princesa reforça o papel da família imperial japonesa na diplomacia internacional, já que o Japão é uma monarquia constitucional. O Brasil abriga a maior população de origem japonesa fora do Japão, com cerca de dois milhões de descendentes. Já o Japão mantém uma comunidade brasileira estimada em 200 mil pessoas.

Após a agenda em Brasília, Kako seguirá para o Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, encerrando o roteiro que tem como foco o fortalecimento da amizade entre as nações e o reconhecimento das contribuições da comunidade japonesa no Brasil.

