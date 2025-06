Capital se prepara para o 23º Arraial de Santo Antônio com shows, procissão e barracas típicas

Festa acontece de 12 a 15 de junho na Praça do Rádio Clube, com entrada gratuita e renda de barracas revertida para ações sociais

A Praça do Rádio Clube, no centro de Campo Grande, já passa pelos ajustes finais para receber o 23º Arraial de Santo Antônio, que começa nesta quinta-feira, 12 de junho, e segue até domingo (15). O evento, marcado por apresentações musicais, celebrações

religiosas e barracas de comida típica, faz parte do calendário tradicional da cidade e espera atrair milhares de visitantes ao longo dos quatro dias.

A festa começa sempre a partir das 17h30 e tem entrada gratuita. Na abertura, o palco recebe a dupla João Marcos e Zé Ronaldo às 19h, seguida por Jads & Jadson, destaque da noite, às 21h. Na sexta-feira (13), data em que é celebrado o padroeiro Santo Antônio, a programação tem início com a procissão que sai da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua às 19h, seguida da missa na praça e, logo após, show com Gilson e Júnior.

No sábado (14), as atrações musicais ficam por conta de Max Henrique e da dupla Alex e Yvan. Já o encerramento, no domingo (15), será animado com forró e música regional, com Fábio Cunha e o grupo Ipê da Serra.

Além da programação cultural e religiosa, o evento terá 28 barracas de comidas e bebidas típicas, operadas por entidades sem fins lucrativos. Toda a renda arrecadada será destinada a projetos sociais das próprias organizações participantes, selecionadas por meio de sorteio entre instituições inscritas.

