Policial militar veterano morre após surto em via pública em Campo Grande

Um policial militar veterano morreu no fim da tarde desta última sexta-feira (25) após sofrer uma intensa crise de agitação psicomotora em via pública, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. A vítima, identificada como Flávio Rogério Coelho Lobo, de 52 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Depac Cepol, a viatura da 6ª Companhia Independente da PM foi acionada por volta das 17h30, após moradores relatarem que um homem estava em surto na rua, gritando, se jogando ao chão e aparentemente se agredindo.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram Flávio em estado alterado, proferindo frases desconexas e alternando momentos de intensa agitação com breves pausas. A situação se agravou rapidamente, e a equipe acionou o Corpo de Bombeiros.

Enquanto aguardavam o resgate, Flávio parou de se mover. Os policiais constataram a ausência de sinais vitais e, na sequência, os socorristas iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar com apoio de equipe médica avançada. O procedimento durou cerca de 40 minutos, mas não houve sucesso na tentativa de reanimá-lo.

Durante o atendimento, o cunhado da vítima esteve presente, assim como o tenente Souza, do CFP (Corpo de Formação de Praças), que acompanhou a ocorrência.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado pela Polícia Civil.