Homem é morto com 17 facadas pelo enteado após desentendimento em Campo Grande

Um conflito doméstico terminou em tragédia na noite desta sexta-feira (25), no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Um homem de 38 anos morreu após ser esfaqueado 17 vezes durante uma briga com o próprio enteado. O crime aconteceu por volta das 23h.

De acordo com o boletim de ocorrência, padrasto e enteado estavam em casa quando começaram a discutir. Ambos estariam embriagados, e, segundo relatos, o jovem também teria consumido entorpecentes. A discussão escalou para uma luta física.

Durante o confronto, o padrasto teria ido até o carro, de onde retornou com uma faca. No entanto, foi desarmado pelo enteado, que passou a golpeá-lo violentamente. Após o crime, o suspeito fugiu levando a faca utilizada no homicídio.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o homem já sem vida. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmou o óbito. Peritos da Polícia Científica contabilizaram 17 perfurações no corpo da vítima.

O GOI (Grupo de Operações e Investigações) realizou buscas na região, mas o autor não foi localizado até o momento. A esposa da vítima, mãe do suspeito, presenciou o ocorrido e relatou à polícia o estado alterado de ambos antes do crime.

O caso foi registrado como homicídio qualificado na Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), e as investigações continuam para localizar o suspeito.