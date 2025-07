Mulher em surto psicótico ataca três pessoas e é presa em Dourados

Na tarde desta sexta-feira (25), uma mulher de 31 anos foi presa em Dourados após uma série de ataques cometidos durante um surto psicótico. Moradora do Jardim Água Boa, ela deixou pelo menos três vítimas e causou grande repercussão nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Militar, a primeira agressão ocorreu ainda pela manhã, quando a suspeita atingiu uma mulher de 61 anos com uma garrafa na cabeça, na Rua Bela Vista, bairro onde reside. A vítima, que caminhava pela via no momento do ataque, sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrida à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Pouco tempo depois, na Rua Silidônio Verão, a agressora invadiu uma casa e atacou outra mulher, de 65 anos, com uma paulada na cabeça. Durante a ação, também quebrou vários móveis da residência.

Enquanto o surto continuava, a mulher foi vista no centro da cidade dançando e pulando sobre carros estacionados, cenas registradas em vídeo e amplamente divulgadas nas redes sociais. Em outro episódio, ela entrou em uma livraria na Praça Antônio João, onde pegou um livro e começou a destruí-lo.

Após ser acionada, a Polícia Militar conseguiu conter a suspeita, encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

As autoridades agora avaliam a possibilidade de autuação em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, lesão corporal e dano ao patrimônio.