Presídios de MS estão com superlotação

Segundo o Anuário de Segurança Pública publicado nessa quinta-feira (18), o sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul comporta 21.899 presos, número superior à população de 52 municípios do Estado.

Deste número 21.654 estão sob custódia do sistema penitenciário estadual e federal, e 245 estão nos confinamentos das delegacias. A capacidade total que o sistema penitenciários pode aguentar é de 13.156 vagas, porém o aumento de detentos ultrapassa um déficit de 8.498, o que demonstra a superlotação nas unidades prisionais.

Em relação a 2023, a quantidade de pessoas presas em penitenciárias do estado foi de 794,3 por 100 mil habitantes. Conforme o Anuário a maioria da população carcerária é composta por homens, com 20.159 encarcerados, enquanto as mulheres somam apenas 1.620.

O Anuário também mostra que a predominância de presos são de sentença definitivas com 16.988, número bem maior comparado a condenados provisórios que contabilizam mais de 4 mil.

