Pitbulls são mortos pela PM após matarem quatro cães no Aero Rancho

Dois cachorros da raça pitbull foram mortos a tiros por uma equipe da Polícia Militar, no fim da tarde dessa quinta-feira (18), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Os animais teriam invadido residências da região, onde mataram pelo menos quatro animais de estimação.

Segundo informações do boletim de ocorrência, moradores que estavam preocupados com a situação, acionaram a polícia que fazia ronda pela região.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram os pitbulls bastante ensanguentados e alterados. Os agentes tentaram manter os animais no local encontrado até a chegada do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), no entanto, os cães acabaram fugindo.

Os policiais desembarcaram da viatura na Rua Clementina de Jesus e tentaram amarrar os animais, quando os dois cachorros avançaram contra os militares, que na iminente ameaça, dispararam 6 vezes contra os cães.

Testemunhas passaram a relatar que os dois pitbulls invadiram residências e arrastavam para fora os animais de estimação, matando eles. Moradores chegaram a gravar as cenas e mostraram aos policiais.

Uma equipe do CCZ esteve no local e recolheu os corpos dos cães.

O caso foi registrado na delegacia de plantão.