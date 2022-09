Santos anuncia saída do técnico Lisca, após cinco jogos sem vitórias

Lisca não é mais o técnico do Santos. A saída do treinador, anunciada oficialmente nas redes sociais do clube na tarde desta segunda-feira (12), ocorre menos de dois meses após sua contratação. De acordo com o Alvinegro praiano, a decisão foi tomada em “comum acordo”.

No último (10), o Peixe foi derrotado pelo Ceará, por 2 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza. Com o resultado, o time da Vila Belmiro permaneceu em 10º lugar da tabela da Série A do Campeonato Brasileirão com 34 pontos, após 26 rodadas. O treinador Lisca comandou o Santos em apenas oito jogos, acumulando duas vitórias, três derrotas e três empates.

O Santos volta a campo, no próximo (18), contra o líder Palmeiras no estádio Allianz Park, na capital paulista. O técnico do sub-20, Orlando Ribeiro, deve dirigir o time interinamente até o anúncio de um novo treinador.

Avaí Futebol Clube

Quem também perdeu o cargo nesta segunda (12) foi o técnico Eduardo Barroca, demitido pelo Avaí. O time catarinense empatou em casa com o Athletico-PR em 1 a 1, e segue em antepenúltimo lugar do Brasileiro, na zona de rebaixamento.

Com informações da Agência Brasil