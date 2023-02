Plano de carreira de assistentes sociais entra em pauta nesta quinta-feira

Na Casa de Leis os vereadores hoje (9), votaram cinco projetos, dentre eles o plano de carreira e remuneração dos profissionais em serviços de Assistência Social do executivo.

No projeto enviado, a prefeitura adiantou que a proposta de readequação não altera remuneração nem quantitativo de cargos.

Outras quatro propostas serão apreciadas em segunda discussão. Entre elas, o Projeto de Lei 10.672/22, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que institui a Semana de Educação, Conscientização e Orientação sobre Fissura Labiopalatina no calendário de comemorações oficiais do município.

Também o Projeto de Lei 10.683/22, de autoria do vereador Professor André Luis e Prof. João Rocha, que dispõe sobre a gratuidade de transporte para pessoas com câncer nos veículos de transporte coletivo municipal de Campo Grande.

Ainda será votado o Projeto de Lei n. 10.748/22, de autoria dos vereadores Dr. Victor Rocha, Otávio Trad e do então vereador Dr. Sandro (atualmente licenciado), que institui o Dia Municipal do Médico Cardiologista no município de Campo Grande.

E, por fim, os vereadores votam o Projeto de Lei n. 10.725/22, de autoria do vereador Dr. Loester, que institui o Programa Municipal “Campo Grande Transparente”, destinado a assegurar o cumprimento dos requisitos exigidos pela Escala Brasil Transparente – avaliação 360º, da Controladoria-Geral da União.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.