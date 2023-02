Uniformes e material escolar serão entregues na primeira semana de aula

O ano letivo das escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino), em Campo Grande, começou ontem (8), contudo os uniformes e o material escolar devem ser repassados para as unidades no decorrer da primeira semana de aula. Mesmo assim, para os alunos da Escola Municipal Bernardo Franco Baís, a falta dos materiais não impediu que o retorno fosse celebrado.

Mãe de dois meninos, de 5 e 10 anos, Miriele Neves, 35 anos, disse ao jornal O Estado que este é o primeiro ano dos filhos nessa escola, mas que, como vieram de outra unidade também da rede municipal, os uniformes do ano anterior serão utilizados até a entrega dos novos. Em relação ao material escolar, ela explicou que, nesses primeiros dias, os filhos também devem utilizar alguns materiais do ano passado. “Eles são bem cuidadosos com as coisas deles, então nós conseguiremos utilizar tanto o uniforme antigo, quantos os materiais”, disse.

Como este é o primeiro ano na escola nova, Miriele explica que os meninos estavam ansiosos e ela também. “Eu estou bem confiante de que eles vão ficar bem nessa escola, porque a rede municipal no geral é muito boa, tanto o ensino quanto ao cuidado com eles. Essa escola nem era uma das minhas opções, pois eu moro no bairro Rouxinóis e é bem distante, mas nas escolas por perto não tinham vaga, então designaram para essa”, completou.

A mesma situação se repetiu com Solange, que é mãe de uma menina de 6 anos diagnosticada com TEA (transtorno do espectro autista).

“Eu optei por colocá-la na rede pública, justamente porque terá uma estrutura melhor, ela terá uma professora que poderá auxiliar no aprendizado, além da titular, então eu acredito que ela vai se adaptar bem, mas o coração fica pequeninho, pois qualquer coisa que saia da rotina dela, já muda muito, mas vai dar tudo certo”, afirmou.

Fim das filas duplas

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) está promovendo a campanha “Fila dupla na escola também não cola”.

Segundo a gerente de Educação para o Trânsito, Ivanise Rotta, a formação de filas duplas é a infração mais cometida neste período do ano. “A formação de filas duplas na porta das escolas causa tumultos e até acidentes.”

Em 2022, foram mais de 1.300 autuações por embarque e desembarque em fila dupla com multas de R$ 195,23.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.