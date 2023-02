Bragantino faz dois gols em três minutos e vence São Paulo

O Bragantino venceu o São Paulo por 2 a 1, na noite de ontem (9), no estádio no Nabi Abi Chedid, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O tricolor vencia até os 40 minutos do segundo tempo, quando levou uma virada em apenas três minutos.

Os gols do Bragantino foram marcados por Praxedes e por Thiago Borbas, aos 39 e aos 42 do segundo tempo, respectivamente. Os dois saíram do banco de reservas e garantiram o quarto triunfo do time no Paulistão. Pelo lado são paulino, Galoppo fez um golaço de cobertura.

Em matéria de classificação, pouco muda: o São Paulo segue líder do Grupo B com 11 pontos. O Bragantino é o primeiro da Chave A, com 13.

Com a partida desta quarta-feira, o Red Bull Bragantino enfrentou o São Paulo cinco vezes em Bragança Paulista desde que passou a contar com o investimento da empresa de bebidas energéticas, somando quatro vitórias e um empate.

O jogo

A primeira etapa da partida foi monótona, com poucas chances para ambos os lados. Aos 7′, em contra-ataque, Luciano deu bom passe para Wellington Rato, que de primeira encontrou Pablo Maia na entrada da área. O volante chegou na finalização e exigiu boa aparição de Cleiton.

Aos 11′, mais São Paulo. Luciano, de novo, fez a ligação para o ataque, encontrou David com liberdade na ponta-esquerda. O atacante arrancou passando pela marcação e cruzou na medida para Erison, mas Cleiton se antecipou e fez a defesa.

São Paulo volta melhor

Depois do primeiro tempo sem chances criadas, o tricolor voltou melhor e criou boas oportunidades. Aos 5, Rato cobrou escanteio perigoso, Alan Franco desviou de cabeça e por muito pouco Pablo Maia não completou de cabeça às redes.

O Bragantino até tentou responder duas vezes, ambas com cobranças de escanteio de Artur, mas a jogada mais perigosa foi novamente do clube do Morumbi. Aos 14′, Galoppo achou David em velocidade. Ele foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Rato, de cabeça, desviar e ver Luan Patrick salvar em cima da linha.

Aos 24′ apareceu o trunfo são paulino no Paulista. Após lançamento de Alan Franco, Galoppo ficou frente a frente com Cleiton. O camisa 14 mandou de cobertura, um golaço.

Entretanto, o golaço de nada adiantou. O São Paulo recuou, chamou o Bragantino e foi duramente punido. Aos 39′, Sorriso cruzou na medida para Popó, que desviou de cabeça e para em Rafael. No rebote, Praxedes completou para as redes.

Galoppo, de novo, até apareceu aos 40′ na área com um bom chute. Mas quem riu por último foi o dono da casa. Aos 42′, Artur fez bela jogada individual e achou Praxedes com liberdade. O camisa 25 acionou Thiago Borbas, que dominou, soltou o chute de canhota e viu a bola desviar em Welington para entrar no ângulo de Rafael e selar a virada. Final de jogo, Bragantino 2 x 1 São Paulo.

