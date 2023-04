Após atentado em creche, PF irá investigar atuação de grupos neonazistas no Brasil

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (6), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou a instauração de inquérito pela Polícia Federal para investigar a atuação interestadual de grupos nazistas e neonazistas.

“Assinei agora determinação à Polícia Federal para que instaure inquérito policial sobre organismos nazistas e/ou neonazistas no Brasil, já que há indícios de atuação interestadual”, divulgou o ministro pelas redes sociais.

A medida foi determinada após ataque a uma creche em Blumenau (SC), onde um homem invadiu o local e matou quatro crianças. Na última semana, uma escola em São Paulo também foi alvo de um atentado e uma professora foi morta.

Investigações apontam que em ambos os casos os autores do crime eram ativos em fóruns da internet, onde predominam os discursos de ódio misóginos, supremacismo branco, bullying e nazismo.

“O acervo de causas que leva à ampliação de tragédias está bem visível: proliferação de ódio na sociedade, inclusive por uma internet desregulada e com empresas irresponsáveis; incentivos ao armamentismo e à ideologia da morte; agrupamentos nazistas e neonazistas”, escreveu Flávio Dino.

Em dezembro de 2022, a equipe de transição do governo Lula elaborou um relatório com diagnóstico desse tipo de violência nas escolas e possíveis soluções foi elaborado na transição do governo Luiz Inácio Lula da Silva, intitulado “O extremismo de direita entre adolescentes e jovens no Brasil: ataques às escolas e alternativas para a ação governamental.”

Conforme o documento desde a primeira década dos anos 2000 foram registrados 16 ataques em escolas no Brasil, desse total, quatro ocorreram no segundo semestre do ano passado, o que resultou em 35 mortos e 72 feridos.

Para tentar coibir casos como esses, o governo anunciou na quarta-feira (5), que está comprometido com ações de promoção à cultura de paz e não violência na sociedade e instituiu Grupo de Trabalho Interministerial para propor políticas de prevenção e enfrentamento da violência nas escolas. O ministro Flávio Dino também anunciou a liberação de R$ 150 milhões para ampliar as patrulhas escolares em todo o país.

Com informações da Agência Brasil.

