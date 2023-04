Sete unidades de saúde terão plantão de vacinação no feriado

A partir desta quinta-feira (6), sete unidades básicas e de saúde da família estarão funcionando para a vacinação contra a influenza e a Covid-19, bem como para a realização de testagem. O atendimento será realizado de 7h até às 17h, sem intervalo.

As unidades abertas serão a UBS Dona Neta, UBS 26 de Agosto, USF Moreninha, USF São Francisco, USF Silvia Regina , USF Noroeste e USF Batistão.

A campanha nacional contra a gripe começou esta semana em Campo Grande. A mete é vacinar aproximadamente 200 mil pessoas que fazem parte dos 18 grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde para receber a dose do imunizante.

A vacinação será destinada a idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas até 45 dias pós-parto, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade com mais de 18 anos de idade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Na última campanha a cobertura foi muito abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de pelo menos 90% para cada um dos públicos. Em 2022, apenas 43,4% de todo o público-alvo buscou pela vacinação.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as unidades de saúde da Capital protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

Vacinação Covid-19

A vacinação com doses da bivalente teve os públicos ampliados na Capital. Agora gestantes, puérperas que deram a luz há até 45 dias e pessoas com comorbidades a partir dos 12 anos estão elegíveis para a vacina. Além desses novos públicos, a vacina segue disponível para Trabalhadores da saúde de qualquer idade, além de idosos de 60 anos ou mais, imunocomprometidos, indígenas aldeados e quilombolas com 12 anos ou mais.

Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, para receber o reforço é necessário estar com o esquema primário completo e ter recebido a última dose há pelo menos quatro meses.

Os públicos considerados imunocomprometidos são pessoas que realizaram transplante de órgãos sólidos ou medula óssea; pessoas portadoras de HIV (Vírus da imunodeficiência humana), Doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticóides em doses maiores ou iguais a 20 mg/dia de predinisona ou equivalente por pelo menos 14 dias; quem faz uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; portadores de imunodeficiências primárias, Doença renal crônica em hemodiálise; que esteja em tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos contra câncer nos últimos seis meses; Neplasias hematológicas.

A aplicação da primeira dose foi liberada na última semana para crianças de seis meses a menores de 3 anos sem comorbidades. Até então, somente o público com comorbidades estava apto a receber o imunizante.

