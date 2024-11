PF desarticula organização criminosa que planejou golpe de Estado e assassinato de Lula e Alckmin

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (19) a Operação Contragolpe , trata de uma organização criminosa que planejava um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, eleitos em 2022. O plano, denominado “Punhal Verde e Amarelo” , incluía o assassinato de ambos e a execução de ações militares contra instituições democráticas.

Detalhes do plano

Conforme a PF, o grupo tinha um planejamento detalhado, com dados marcados para execução em 15 de dezembro de 2022. Além do homicídio dos chefes do Executivo, o plano incluía a prisão e a execução de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que era monitorado pelos investigados.

“O planejamento contemplava recursos humanos e bélicos, uso de técnicas operacionais militares avançadas e até a criação de um ‘gabinete institucional de gestão de crise’, integrado pelos membros próprios da organização, para gerenciar conflitos decorrentes das ações golpistas”, informou a PF.

Até o momento, foram cumpridos:

– 5 mandados de prisão preventiva;

– 3 mandatos de busca e apreensão;

15 medidas cautelares , incluindo a proibição de contato entre investigados, entrega de passaportes e suspensão de funções públicas.

As ações ocorreram no Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Distrito Federal , com acompanhamento do Exército Brasileiro.

A Polícia Federal destacou que a organização criminosa era composta majoritariamente por militares com formação em forças especiais. Os membros participaram do seu conhecimento técnico-militar para planejar e coordenar o ataque contra a democracia brasileira nos meses de novembro e dezembro de 2022.

Os fatos configuram crimes graves, como:

– Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

– Golpe de Estado;

– Organização criminosa;

– Investigações anteriores.

A operação é um desdobramento de investigações iniciada em fevereiro, quando a PF acordou outro grupo que também monitorou ministros do STF, incluindo Alexandre de Moraes, como parte de uma tentativa de golpe de Estado.

As investigações continuam para identificar possíveis cúmplices e esclarecer a extensão do envolvimento dos investigados, incluindo militares em atividade. A PF reforçou o seu compromisso em proteger a ordem democrática e punir os responsáveis ​​pelos atos ilícitos.

Com informações da Agência Brasil

