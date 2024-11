Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Ebulição

Mesmo que tenha sido por aclamação, a eleição da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa deixou algumas sinalizações de que o processo sucessório de 2026 poderá ser dos mais turbulentos. De todos os lados foram detectadas insatisfações de parlamentares e esse mesmo quadro se reflete na eleição da futura Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande onde um consenso está muito difícil de ser obtido onde, ao contrário do que aconteceu no Legislativo estadual, nem mesmo para presidência há uma convergência em torno de um parlamentar.

A fragmentação de bancadas que se detecta tanto na Assembleia, quanto na Câmara da Capital reflete o que já está acontecendo no quadro político estadual, especialmente quando se fala em eleição para o Senado Federal onde Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos) encerram seus mandatos e a fila de pretendentes dobra a esquina. Por enquanto, para o Governo há quase que uma unanimidade quanto ao favoritismo de Eduardo Riedel, mas isso pode mudar.

Pé no freio

O recente atentado na Esplanada dos Poderes em Brasília e os possíveis desdobramentos das investigações deixaram assustados os tucanos que já estavam com as malas prontas para assinar ficha no PL. O partido é, cada vez mais, visto como de extrema-direita e isso desagrada lideranças que gostariam que desse uma guinada para Centro-direita.

Contestado

O deputado federal Vander Loubet já não é mais uma unanimidade dentro do PT e se historicamente o partido teve disputa internas, a próxima renovação dos diretórios municipais e o estadual devem ser marcados por fortes críticas ao parlamentar, que tem sido responsabilizado pelo enfraquecimento da sigla no Estado.

Liderança nacional

Dizem que os assessores mais próximos do governador Riedel trabalham incansavelmente para que ele se firme como uma liderança nacional e, o fato de ter sido a vez dos governadores no G20 foi mais um passo neste sentido. Alguns não descartam que ele possa vir a ser candidato a Senador, pois teria um holofote maior para vôos maiores.

Na espera

Enquanto espera para ver se voltará ou não para a Sudeco, a ex-candidata a prefeita de Campo Grande, Rose Modesto poderá assumir função importante no diretório nacional do União Brasil. Ela está cada vez mais próxima do Governador de Goiás Ronaldo Caiado que já está com sua pré-candidatura a presidente nas ruas.

Novela sem fim

Pelos corredores da Assembleia Legislativa existem poucas esperanças de que toda a crise no Tribunal de Contas devido ao afastamento de quatro conselheiros esteja próxima de um final. A maioria acredita que fortes emoções ainda farão parte da trama e envolvendo até mesmo novos personagens.

Muito trabalho

A prefeita Adriane Lopes parece inclinada a só enviar para a Câmara em janeiro o projeto de Reforma Administrativa. Se isso acontecer, os vereadores eleitos em outubro não começarão o mandato pelo recesso e já terão muito trabalho antes do início do ano Legislativo que começa em fevereiro.

Meninos eu vi

O ex-deputado estadual ex-conselheiro do Tribunal de Contas, João leite Schmidt acompanhava uma reunião com alguns pré-candidatos a deputado estadual como o já experiente deputado Ary Rigo, um deles começou a fazer muitas perguntas e isso começou a incomodar Rigo que recorreu a Schmidt. Ao ser indagado sobre as exigências do noviço, respondeu.

– Eu acho que pato novo não mergulha fundo.

Frase

“Se a reforma administrativa chegar a gente vota antes do recesso”

Presidente da Câmara de Vereadores de Campo Grande, Carlão (PSB).

