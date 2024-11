Lula critica ofensa de Janja a Elon Musk e reforça foco na luta contra a fome

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se posicionou no sábado (16) contra as declarações da primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, direcionadas ao empresário Elon Musk. Sem mencionar diretamente o ocorrido, Lula condenou atitudes ofensivas e ressaltou a necessidade de focar em temas mais urgentes, como o combate à fome.

“Essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém. Não temos que xingar ninguém. Precisamos apenas indignar a sociedade com as desigualdades, especialmente com as pessoas que não têm o que comer. Não há nada mais triste do que uma criança acordar sem um copo de leite ou um pão com manteiga para começar o dia”, declarou Lula durante um evento no Rio de Janeiro.

As falas do presidente vieram horas após repercussões negativas sobre uma declaração de Janja, que, em um comentário no sábado, usou o termo em inglês “fuck you” para se referir ao bilionário Elon Musk. A declaração gerou críticas em redes sociais e setores diplomáticos. Elon Musk, CEO da plataforma X (antigo Twitter), respondeu à primeira-dama afirmando que Lula não venceria as próximas eleições no Brasil, em tom provocativo.

Musk, um empresário sul-africano de destaque, está em evidência por seu envolvimento na política dos Estados Unidos. Ele foi nomeado para um cargo no governo do presidente eleito Donald Trump, onde liderará o Departamento de Eficiência Governamental a partir de 2025. A expectativa é que Musk implemente uma agenda voltada para negócios, incluindo cortes orçamentários.

No Brasil, o bilionário também esteve no centro de polêmicas envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF). A plataforma X chegou a ser bloqueada por mais de um mês devido a ordens do ministro Alexandre de Moraes, mas foi reativada após Musk cumprir exigências legais, como nomear uma representação oficial no país e pagar multas.

A fala de Lula é interpretada como um esforço para minimizar os danos causados pela declaração de Janja, enquanto o governo tenta manter sua agenda voltada para questões sociais, como o combate à fome e à desigualdade. A postura do presidente também reflete a tentativa de evitar conflitos diplomáticos com os Estados Unidos e figuras de destaque global, como Musk, que agora terá um papel importante na administração de Donald Trump.

Com informações do SBT News

