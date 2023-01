PF de MS já tem novo superintendente

Agnaldo Mendonça Alves é o novo suriontendente regional da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul que assume o lugar ocupado por Chang Fan desde julho de 2011. No seu currículo, já foi delegado regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado de Alagoas em 2018 e também esteve como superintendente da Polícia Federal do mesmo estado em 2020.

Ainda não foi definido o substituto do agente Luiz Alexandre Gomes da Silva que deixa a chefia da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul. Ele estava comandando a instituição desde maio de 2016.

As Polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul tiveram seus comandos trocados pelo Goferno Federal. As alterações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) e fazem parte da lista do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sendo assinadas pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa dos Santos.

leia mais: Entrevista da Semana com o Superintendente da Polícia Federal de MS