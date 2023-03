Humor é a tônica dos sósias de “As Branquelas”

Amigos começaram na arte de rua e salvando vidas, por meio do humor, no Rio de Janeiro

O filme estaduniense “As Branquelas” (2004) sempre fez sucesso em terra brasileira e, com a viralização de sósias na internet, nos últimos anos, os artistas cariocas Rafael Oliveira e Thiago Reis encontraram, na interpretação dos agentes do FBI, disfarçados das irmãs ricas Brittany e Tiffany Wilson, o trabalho que levam a sério, desde 2019.

Das apresentações nas calçadas e trens na zona oeste do Rio de Janeiro, em Campo Grande (RJ), os artistas encontraram a forma de trabalhar e a realização pessoal, que amam.

Nos dias de hoje, o grupo conta também com a participação do sósia que se caracteriza de Latrel, no filme interpretado por Terry Crews, levando mais fidelidade e humor nos eventos, que vão desde presença vip, eventos corporativos, aniversários, até casamento.

De passagem na Capital, após serem contratados para um aniversário, “As Branquelas do Trem” contam que antes eles interpretavam o Homem-Aranha e o Pantera-Negra nos trens e calçadões do Rio. “Muita gente procura a linha do trem para tirar a vida e acabamos que, por meio do humor e da alegria, mudamos a vida das pessoas. Já recebemos muito agradecimento de pessoas com pensamentos suicidas e depressivos”, conta Thiago.

Já sobre a classificação etária das apresentações nos dias de hoje, os amigos revelam que depende do público, enquanto o filme no catálogo da Netflix possui a classificação indicativa de 12 anos. “Quando temos apenas adultos como público, nós seguimos o roteiro. Entretanto, quando têm crianças, mudamos o roteiro, porque nos apresentamos em circos também. Temos as duas versões e o show de qualquer forma é maravilhosoooo!”, explica Rafael.

Agenda lotada

Com a agenda cheia, os artistas, que se despediram na quarta-feira (29), de Campo Grande (MS), lembram que já participaram em programas de TV nacionais, como o “Programa da Eliana” e o do Faustão. Além disso, já foram contratados para shows em Curitiba, Minas Gerais, inclusive fizeram bastante sucesso em São Paulo. Agora, a próxima apresentação dos sósias é no Espírito Santo.

“No Rio, temos muitos shows marcados, apresentações únicas que nos colocam como apresentação principal da noite. Somos concorridas”, revela a dupla, anunciando que, a partir do dia 6 de maio, vão estrear a peça teatral “As Branquelas do Trem”.

A preparação para as apresentações contam com exercício facial, produtos de hidratação no rosto e depois o processo da maquiagem, que leva uma hora para ficar pronto, mas antigamente demorava muito mais, contam os artistas.

Na primeira vez que se maquiaram, a qualidade visual era bem inferior. Porém, agora os profissionais são totalmente fieis às personagens, desde roupas iguais às das cenas do filme, batom e excesso de blush, até na utilização de calcinhas nas apresentações.

Início do sucesso

No passado não tão distante, Rafael, antes de personificar Tifanny, já possuía experiência em interpretar famosos como Alexandre Pires, Michael Jackson, James Brown. Enquanto Thiago, a Britanny do filme, se vestia de Homem-Aranha para palestrar nas escolas e ruas, falando sobre a depressão.

Rafael e Thiago revelam que, antes da ideia de interpretarem “As Branquelas”, ambos trabalhavam com propaganda em lojas, até que em um dia específico, em uma ótica, viram a oportunidade, quando algumas crianças colocaram para eles dançarem a música do filme, “A Thousand Miles”.

“Na primeira visão nossa, queríamos só dançar essa música, vestidos de super-heróis. Porém, entramos em um consenso que sempre tivemos vocação para nos vestirmos de mulher de forma humorística”, brinca Thiago, que, deixou o Instagram da dupla (@Asbranquelasdotrem).

