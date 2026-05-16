Fé, tradição e esperança: fornada teste do bolo de Santo Antônio mobiliza voluntários em Campo Grande

A tradição mais doce e aguardada das festas de Santo Antônio já começou em Campo Grande. A Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio realizou neste sábado (16) a fornada teste do famoso bolo de Santo Antônio, que será vendido no dia 13 de junho, data dedicada ao santo conhecido como “casamenteiro”. Neste ano, serão produzidos 17 mil bolos de pote, recheados não apenas com creme e chantilly, mas também com fé, devoção e a esperança de encontrar uma das alianças escondidas nos potes.

Além das tradicionais alianças simbólicas, os fiéis também poderão encontrar um par de alianças de ouro e até um bilhete premiado que dará direito a uma TV de 60 polegadas.

Receita une trabalho voluntário e espírito de fé

Por trás da produção dos milhares de bolos existe uma verdadeira força-tarefa. Cerca de 100 voluntários participam da preparação, divididos em três turnos ao longo do dia. A receita leva aproximadamente oito mil ovos, mil quilos de farinha e mais de mil quilos de açúcar.

Coordenadora da produção, a confeiteira Fernanda Correa explica que o trabalho vai muito além da cozinha e que qualquer pessoa pode ajudar na produção.

“É um ato de fé e amor a Deus. A gente procura manter sempre um espírito de oração, porque estamos mexendo com a fé das pessoas. Todos podem participar: solteiro, casado, todo mundo. É só ter boa vontade, disponibilidade e vontade de servir”, destaca.

Fernanda explica ainda que, nos últimos anos, o bolo passou por adaptações para melhorar a produção, sem perder a essência da receita. Antes redondo e com 200 gramas, agora ele é vendido em embalagem quadrada de 250 gramas. A fornada teste também serve para alinhar as equipes e testar ingredientes e fornecedores antes da produção oficial, que começa no dia 1º de junho.

“A gente foi adaptando para deixar sempre melhor, mas sem perder a identidade do bolo, que é a massinha de pão de ló, o creme de chocolate, o creme de baunilha e o chantilly. Parece um trabalhinho de formiguinha. Cada um faz um pouquinho e, no final, dá tudo certo”, comenta Fernanda.

Emocionada, ela conta que participar da tradição é uma forma de devolver à igreja o talento que desenvolveu como confeiteira.

“Fico emocionada em poder, por meio do meu ofício, servir na minha igreja. Isso é muito gratificante para mim”, relata.

Venda dos vouchers já começou

Apesar de os bolos serem entregues apenas no dia 13 de junho, os fiéis já podem garantir a compra antecipada por meio dos vouchers vendidos após as missas e encontros na Catedral. Cada unidade custa R$ 15.

A entrega dos bolos acontecerá em sistema drive-thru, das 6h30 às 13h, na Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio, localizada na Rua Travessa Lydia Baís, s/n. Caso sobrem unidades, elas serão vendidas posteriormente na Praça do Rádio, durante a tradicional festa de Santo Antônio.

Dos 17 mil bolos produzidos, três mil terão alianças simbólicas escondidas. Um dos potes terá um par de alianças de ouro e outro esconderá o bilhete premiado para a TV de 60 polegadas.

“Qualquer um pode achar a aliança de ouro, pode achar a TV”, afirma Fernanda.

E engana-se quem pensa que apenas as pessoas solteiras vão à procura do bolo. Segundo a voluntária Mara Alice Verga, o significado do bolo vai muito além da busca por casamento. É, sobretudo, um símbolo e ato de fé.

“Mesmo para quem não está em busca de casamento, o bolo é muito importante para saber como está sua aliança com Deus. Está tudo bem, não está? Preciso me achegar mais a Deus? Eu sempre o procuro quando preciso, mas será que também estou servindo a ele? Porque sempre que nós recorremos a ele com fé, ele nos atende, então, por que não o servir como se deve?”, destaca.

Participando da produção pela primeira vez, Mara conta que a experiência fortaleceu ainda mais sua fé.

“Quanto mais a gente participa, mais a gente quer ajudar”, afirma.

Quem foi Santo Antônio?

Conhecido como santo casamenteiro, Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195, com o nome de Fernando Antônio de Bulhões. Apesar de ter vindo de uma família rica, dedicou a vida à religião.

Ele entrou para a vida religiosa ainda jovem, tornando-se padre agostiniano e, posteriormente, frei franciscano no Mosteiro São Francisco de Assis, em Coimbra. Ficou conhecido pelos estudos teológicos e pelos relatos de milagres realizados ainda em vida, especialmente curas de pessoas doentes.

Santo Antônio também ganhou fama por ajudar mulheres pobres que não tinham condições financeiras para se casar. Por causa desses gestos de generosidade, passou a ser conhecido como protetor dos casamentos, dos pobres e das coisas perdidas.

Até hoje, a tradição do bolo de Santo Antônio mantém viva a devoção popular e reúne milhares de fiéis todos os anos em Campo Grande.

Serviço

Entrega dos bolos no dia 13 de junho

Horário: a partir das 6h30,

Local: Catedral Nossa Senhora da Abadia -Rua Tv. Lydia Baís, s/n.

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