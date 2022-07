Pesquisa mantém Rhiad entre os prováveis eleitos para a Assembleia Legislativa

Depois de ter sua candidatura a deputado estadual homologada pelo União Brasil para as eleições de outubro deste ano, o advogado Rhiad Abdulahad continua entre os nomes preferidos do eleitorado sul-mato-grossense para assumir uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa.

De acordo com pesquisa divulgada neste domingo (24/07) pelo Instituto Ranking Brasil, ele destaca-se com 0.80% das intenções de votos, contabilizando 0.10 ponto a mais na preferência dos eleitores em comparação com o levantamento anterior, quando alcançou 0.70%, subindo da 14ª para a 11ª posição.

Já na comparação com o levantamento realizado pelo mesmo instituto no dia 9 de junho deste ano o crescimento de Rhiad é ainda maior, pois ele cresceu 0.30 pontos, saltando de 0.50% para 0.80%, saindo da 17ª posição para a 11ª. Nesta pesquisa, o Instituto Ranking ouviu três mil eleitores acima de 16 anos em 30 municípios do Estado entre os dias 19 de julho e 23 de julho de 2022 e o levantamento tem os registros no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com os números MS-04968/2022 e BR-02704/2022.

A margem de erro máxima estimada é de 1,8 pontos percentuais para mais ou para menos, enquanto o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pelo site MGS NEWS. Ainda conforme o Instituto Ranking, o levantamento consiste em uma pesquisa espontânea, ou seja, não são apresentados nomes dos candidatos e o entrevistado fala o que lhe vem à cabeça quando é questionado em quem pretende votar.

“Com certeza os últimos três dias foram de muita emoção para mim. Primeiro, tive a minha candidatura homologada pelo União Brasil, marcando oficialmente o início da minha jornada ao cargo de deputado estadual, agora recebo a grata notícia de que o meu nome continua entre os preferidos para ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa, enfim, é muito revigorante saber que estamos no caminho certo. Quero continuar fazendo uma política de renovação, de muito trabalho e de muita competência para levar até a população a mensagem do que é preciso fazer para termos mais empregos, mais renda, mais saúde, mais segurança e mais educação”, declarou Rhiad.

O bom desempenho na pesquisa demonstra que o eleitor sul-mato-grossense quer renovação na Assembleia Legislativa, pois Rhiad tem só 31 anos de idade e, em 2020, saiu candidato ao cargo de vice-prefeito de Campo Grande, quando obteve 34.066 votos válidos. Neste ano de 2022, ele colocou o seu nome à disposição para concorrer à uma vaga de deputado estadual pelo União Brasil.​

Rhiad Rhiad Rhiad Rhiad

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.