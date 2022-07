Jovem perde controle de carro e morre após bater em poste

Matheus de Albuquerque Nobre, 23 anos, morreu em um acidente na BR-376, na noite deste domingo (24), entre Fátima do Sul e Vicentina, a 246 quilômetros de Campo Grande.

Ele seguia em um veículo Fiat/Uno, quando por motivos que serão investigados, perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu em um poste. Após a batida, o carro ficou destruído.

O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local, entretanto, não foi possível realizar os primeiros atendimentos, pois o jovem morreu logo após o acidente.

Por conta da batida no poste, moradores de Vicentina e Fátima do Sul chegaram a ficar sem energia elétrica por algumas horas.

