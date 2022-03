Pesquisa: Instituto Ranking Brasil aponta os novos deputados federais que vão para Brasília

Os eleitores de Mato Grosso do Sul já revelam suas preferências para os 8 candidatos a deputado federal que entram na disputa do pleito deste ano. De acordo com o Instituto Ranking Brasil as três primeiras posições para ocupar a vaga em Brasília são do secretário de saúde do estado Geraldo Resende com 2,20% das intenções de voto, a parlamentar Rose Modesto com 2%, e o deputado federal Beto Pereira 1,70%.

Os candidatos seguintes são: governador Reinaldo Azambuja, do PSDB 1,50%, Tereza Cristina 1,30%, Vander Loubet 1,20%, Fábio Trad 1,10% e professor Juari com 1%.

Também são cotados: Murilo Zauith e Flávio Cabo Almi com 0,90%, Carlos Marun, Marcelo Salomão e professor Riverton com 0,80%, Wilton acosta e Jaime Verruck com 0,70%, Edson Giroto com 0,60%, Walter Carneiro Junior e Roberto Hashioka com 0,50%.

Pontuaram entre 0,40% e 0,03% outros 36 nomes. Votam em branco, anulam o voto, não responderam ou estão indecisos 76,51%.

Pesquisa

A pesquisa entrevistou três mil eleitores acima de 16 anos em 30 municípios de Mato Grosso do Sul entre os dias 21 e 26 de fevereiro de 2022. O levantamento tem os registros no TSE com os números: MS-01590/2022 e BR-05274/2022. O intervalo de confiança é de 95% . A margem de erro máxima estimada foi de 1.8 pontos percentuais, para mais ou para menos. Com informações do Instituto Ranking Brasil.