Canarinhas representa o Brasil no Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-17

A Seleção Feminina Sub-17 estreia no Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-17, nesta quarta-feira (2), a partir das 18h30, no Estádio Charrúa, em Montevideú (URU). O duelo contará com transmissão ao vivo do Sportv.

Segundo a CBF (Confederação Brasileira de Federação), o Brasil foca as atenções na busca de uma das três vagas para a Copa do Mundo FIFA da categoria, a ser disputada na Índia, em outubro de 2022.

O maior campeão da competição com três títulos em 2010, 2012 e 2018, a Canarinho terá pela frente na primeira fase as seleções da Venezuela, Paraguai, Argentina e Bolívia, pelo Grupo A.

Além de marcar o primeiro compromisso oficial desta geração, que conta com atletas dos anos de 2005 e 2006, a competição será a estreia de Simone Jatobá em torneios oficiais à frente da Canarinho. Já que a edição de 2020 foi cancelada por conta da pandemia de COVID-19.

(Com assessoria)