Em mais de 40 locais, vacinação contra a COVID-19 segue até às 18h

A quarta-feira de cinzas (2) tem plantão de vacinação contra a COVID-19 em mais de 40 pontos de Campo Grande. Oferecendo de primeira a quarta dose do imunizante, o calendário vacinal disponibiliza o imunizante desde o público infantil até o adulto.

De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), a primeira dose segue disponível para crianças de 5 a 11 anos e para todo o público de 12 anos ou mais. Crianças que tomaram a primeira dose de CoronaVac até o dia 01 de fevereiro já podem receber a sua segunda dose.

A vacinação segue com a quarta dose disponível para quem recebeu a terceira até o dia 30 de outubro, desde que seja integrante de um dos três públicos elencados no calendário: Trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais ou pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, este último público necessita da apresentação de laudo médico.

O atestado médico também é necessário para aplicação da terceira dose em quem tem 18 anos e imunocomprometimento que tomou a segunda dose há 28 dias, ou tem a mesma condição de saúde, mas possui 12 anos ou mais e finalizou a primeira etapa do ciclo até o dia 31 de outubro.

A terceira dose também pode ser aplicada em quem tem 18 anos ou mais e recebeu a segunda dose até o dia 31 de outubro ou que tenha recebido a primeira dose do imunizante Janssen até a mesma data.

Quem tomou a vacina Astrazeneca-Oxford-Fiocruz até o dia 30 de dezembro deverá procurar um dos pontos de imunização, assim como quem foi vacinado com Coronavac-Sinovac-Butantan até dia 02 de fevereiro ou Comirnaty-Pfizer até 065 de fevereiro , para receber a segunda dose.

Vacinação infantil

Drive Albano Franco – 12h30 às 18h

Seleta – 7h30 às 16h45

Vacinação Itinerante

Shopping Bosque dos Ipês – 10h às 18h

Avenida Consul Assaf Trad, 4.796 – Parque Novos Estados

(Inclusivo para crianças sem comorbidades a partir de seis anos)

Unidades de Saúde – 7h30 às 11h – 13h às 16h45

Prosa

USF Noroeste

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

Anhanduizinho

USF Parque do Sol

USF Jockey Club

UBS Dona Neta

USF Anhanduí

C.F Iracy Coelho

UBS Pioneira

UBS Aero Rancho

USF Botafogo

USF Paulo Coelho Machado

USF Los Angeles

Bandeira

USF Moreninha

USF Universitário

USF Carlota

Imbirussu

USF Albino Coimbra

USF Serradinho

USF Indubrasil

USF Zé Pereira

USF Silvia Regina

Segredo

UBS Cel. Antonino

USF Azaléia

C.F Nova Lima

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF Paradiso

USF Estrela do Sul

C.F. Nova Lima

USF José Tavares

USF Vila Cox

Lagoa

USF Batistão

USF São Conrado

USF Antártica

C.F. Portal Caiobá

USF Tarumã

USF Oliveira

Vacinação de adultos e adolescentes

Drive-thru Albano Franco– 12h30 às 18h

Seleta –12h às 16h45Vacinação Itinerante

Shopping Bosque dos Ipês – 10h às 18h

Avenida Consul Assaf Trad, 4.796 – Parque Novos Estados

Busão da Vacina – 8h às 16h

Parque Ayrton Senna

Rua Jornalista Valdir Lago, 512 – Jardim Aero Rancho

Unidades de saúde – 13h às 16h45

Prosa

USF Noroeste

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

Anhanduizinho

USF Parque do Sol

USF Jockey Club

UBS Dona Neta

USF Anhanduí

C.F Iracy Coelho

UBS Pioneira

UBS Aero Rancho

USF Botafogo

USF Paulo Coelho Machado

USF Los Angeles

Bandeira

USF Moreninha

USF Universitário

USF Carlota

Imbirussu

USF Albino Coimbra

USF Serradinho

USF Indubrasil

USF Zé Pereira

USF Silvia Regina

Segredo

UBS Cel. Antonino

USF Azaléia

C.F Nova Lima

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF Paradiso

USF Estrela do Sul

C.F. Nova Lima

USF José Tavares

USF Vila Cox

Lagoa

USF Batistão

USF São Conrado

USF Antártica

C.F. Portal Caiobá

USF Tarumã

USF Oliveira