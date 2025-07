Pesquisa Genial/Quaest mostra melhora na popularidade de Lula após tarifaço de Trump

A popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou leve recuperação nos últimos dois meses, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (16). A desaprovação ao governo, que era de 57% em maio, caiu para 53%, enquanto a aprovação subiu de 40% para 43% no mesmo período. O levantamento aponta que o saldo negativo – diferença entre desaprovação e aprovação – recuou de 17 para 10 pontos percentuais, refletindo uma reação positiva em diferentes segmentos da população.

A sondagem foi realizada entre os dias 10 e 14 de julho, com 2.004 entrevistas presenciais com eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

A leve melhora nos índices ocorre em meio às repercussões políticas do tarifaço de 50% anunciado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros, e à reação do governo Lula ao episódio. Segundo o diretor da Quaest, Felipe Nunes, a mudança de percepção não se deu entre os extremos da população, mas entre os eleitores de renda média.

“Não foi nem entre os mais pobres, nem entre os mais ricos que captamos mudanças na aprovação; foi nos setores de renda média”, escreveu Nunes na rede social X (antigo Twitter).

A região Sudeste, onde Lula enfrenta maior resistência, apresentou a maior variação regional. A desaprovação caiu de 64% para 56% e a aprovação subiu de 32% para 40%. O resultado contribuiu significativamente para a melhora no saldo geral do governo, sugerindo um avanço do presidente em regiões tradicionalmente mais críticas à sua gestão.

Mulheres, faixa etária intermediária e ensino superior também mudam de opinião.

– Desaprovação: de 54% para 49%

– Aprovação: de 42% para 46%

– Por faixa etária, o grupo de 35 a 49 anos foi o que mais alterou a percepção sobre o governo:

– Desaprovação recuou de 59% para 52%

– Aprovação aumentou de 38% para 44%

Em termos de escolaridade, quem tem ensino superior completo foi responsável pelas oscilações mais relevantes:

– Desaprovação caiu de 64% para 53%

– Aprovação subiu de 33% para 45%

Renda média reage mais que outros grupos

Na divisão por faixa de renda, o maior impacto foi registrado entre quem ganha de dois a cinco salários mínimos:

Desaprovação caiu de 58% para 52%

Aprovação cresceu de 39% para 43%

Entre os mais pobres e mais ricos, os índices permaneceram relativamente estáveis, segundo o levantamento.

Gráficos detalhados por religião, política e Bolsa Família

A pesquisa também incluiu análises por religião, posicionamento político, relação com o Bolsa Família e outros recortes sociais. Embora os números não tenham sido divulgados integralmente, a Quaest promete detalhar os gráficos em publicações nas redes sociais e no site oficial da consultoria.

O resultado da pesquisa indica um momento de estabilização da imagem do governo Lula, ainda com mais desaprovação que aprovação, mas com tendência de redução da rejeição. Especialistas avaliam que o presidente pode estar recuperando espaço em setores estratégicos da população, o que será decisivo para a consolidação de sua base política nos próximos meses.

Com informações do SBT News

