Homem que matou idosa a tiros com espingarda é capturado após 13 anos, em Itaquiraí

Um homem de 69 anos foi preso na tarde desta terça-feira (15) após ter a condenação definitiva confirmada pelo assassinato de uma idosa em Itaquiraí, a cerca de 405 km de Campo Grande. O crime ocorreu em 2012, quando Anara Lino de Oliveira, de 72 anos, foi morta a tiros de espingarda em um assentamento rural do município. A motivação do crime segue desconhecida.

Condenado a 13 anos de prisão em regime fechado, o homem estava em liberdade provisória enquanto respondia ao processo. Com o trânsito em julgado da sentença, ou seja, sem possibilidade de novos recursos, ele passou a ser considerado foragido da Justiça.

Policiais civis iniciaram diligências e localizaram o condenado, que foi detido e encaminhado à delegacia. Ele permanece preso e à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.

De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime nunca foi esclarecida. Na época, o acusado chegou a ser preso em flagrante, mas obteve a liberdade durante a tramitação do processo. Agora, com a condenação definitiva, deverá cumprir integralmente a pena.