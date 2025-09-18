Pesquisa Genial/Quaest aponta Lula à frente em todos os cenários para a eleição presidencial de 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de intenção de voto para a eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (18). O levantamento ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Disputa no 1º turno

Em uma eventual reedição da disputa com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula aparece com 32% das intenções de voto, contra 24% de Bolsonaro. Quando a adversária é a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o petista marca 33%, enquanto ela alcança 18%.

Lula também leva vantagem sobre outros nomes da direita e do centro:

– Tarcísio de Freitas (Republicanos): 35% a 17%

– Eduardo Bolsonaro (PL): 32% a 14%

– Ciro Gomes (PDT): 32% a 11%

– Ratinho Júnior (PSD): 40% a 16%

– Romeu Zema (Novo): 35% a 5%

– Ronaldo Caiado (União Brasil): 43% a 12%

Entre os eleitores, os indecisos variam de 5% a 6%, enquanto votos brancos e nulos oscilam entre 11% e 19%.

Cenários de 2º turno

– A vantagem de Lula se mantém em todas as simulações de segundo turno. Os resultados mostram o petista com ampla frente:

– Contra Jair Bolsonaro: 47% a 34%

– Contra Michelle Bolsonaro: 47% a 32%

– Contra Tarcísio de Freitas: 43% a 35%

– Contra Eduardo Bolsonaro: 47% a 29%

– Contra Ciro Gomes: 40% a 33%

– Contra Ratinho Júnior: 44% a 32%

– Contra Romeu Zema: 45% a 32%

– Contra Ronaldo Caiado: 46% a 31%

– Contra Eduardo Leite (PSD): 45% a 26%

Nos cenários de segundo turno, os indecisos variam entre 2% e 4%, enquanto os votos brancos e nulos ficam entre 17% e 25%.

Com informações do SBT News

