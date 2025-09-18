Paulinho da Força é escolhido relator da proposta de anistia a envolvidos nos atos de 8 de janeiro

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta quinta-feira (18) que o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) será o relator do projeto de lei que prevê anistia aos participantes da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023.

Segundo Motta, a escolha se deu pela confiança na condução equilibrada do debate. “Ele conduzirá as discussões do tema com o equilíbrio necessário”, afirmou o presidente da Câmara em publicação no X (antigo Twitter), feita minutos depois de receber o presidente do Solidariedade na residência oficial da Casa.

A definição do relator ocorre um dia após a aprovação do requerimento de urgência para a proposta. Com isso, o projeto poderá ser analisado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões temáticas. A expectativa é que Paulinho da Força apresente seu parecer nos próximos dias, abrindo caminho para a votação da matéria que tem provocado forte divisão entre governistas e oposição.

O encontro desta manhã em Brasília oficializou a relatoria e deu início à fase final de tramitação da proposta, que tem gerado intenso debate sobre os limites da anistia e a responsabilização dos envolvidos nos atos antidemocráticos.

