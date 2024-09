Pesquisa divulgada pela imprensa nacional aponta disputa acirrada, com Adriane liderando corrida pela prefeitura da Capital

A corrida pela Prefeitura de Campo Grande segue acirrada, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (27) pelo instituto AtlasInstel, publicada pela revista Carta Capital e pela IstoÉ.

A atual prefeita, Adriane Lopes (PP), e a ex-vice-governadora e ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) estão praticamente empatadas na liderança.

Os números mostram Adriane com 28,6% das intenções de voto, enquanto Rose registra 27,8%. A diferença entre as duas é inferior à margem de erro, que é de três pontos percentuais, indicando um empate técnico e a provável presença de ambas no segundo turno.

Beto Pereira (PSDB) aparece em terceiro lugar com 20,5%, seguido por Camila Jara (PT), que tem 9,5%. Beto Figueiró (Novo) soma 5,1%, enquanto Ubirajara Martins (DC) e Luso Queiroz (PSOL) registram 0,5% e 0,4%, respectivamente. Eleitores indecisos representam 3,2%, e os votos brancos ou nulos somam 4,3%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 24 de setembro, com 800 eleitores da capital sul-mato-grossense. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MS-07131/2024.

