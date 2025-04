Pesquisa AtlasIntel aponta desaprovação de 53,6% ao governo Lula

Uma nova pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta terça-feira (1º) e contratada pela Bloomberg e pela Latam Pulse, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 53,6% dos entrevistados. Apenas 44,9% aprovam a gestão do petista, enquanto 1,5% dos participantes da pesquisa responderam “não sei”.

O levantamento mostra um leve aumento na desaprovação em relação à pesquisa anterior, realizada em março, que indicava 53% de rejeição e 45,7% de aprovação. O percentual de indecisos também oscilou de 1,3% para 1,5%.

Quando questionados sobre a avaliação geral do governo, 49,6% dos entrevistados consideram a gestão “ruim” ou “péssima”; 37,4% classificam como “ótima” ou “boa” e 12,5% responderam “regular”. Apenas 0,5% disseram “não saber”.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 24 de março de 2025, por meio de formulários on-line aleatórios. No total, foram entrevistadas 4.659 pessoas. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

O resultado reflete as percepções atuais da população em relação ao governo Lula e pode servir de termômetro para a gestão do presidente nos próximos meses.

