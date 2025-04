Prefeitura de Fátima do Sul abre processo seletivo com diversos cargos, nesta terça-feira (1); confira o edital

As inscrições do processo seletivo da Prefeitura de Fátima do Sul, para formar cadastro reserva com candidatos de nível fundamental, médio e superior se encerram nesta quarta-feira (2). As oportunidades são para diversos cargos como agente de alimentação infantil, agente de merendam agente de serviços de saúde, médico, entre outras

Os profissionais selecionados trabalharão entre 24 e 40 horas semanais, com salários que variam entre R$ 1.505 a R$ 18.662, sendo a maior remuneração do médico.

A inscrição, que poder ser feita online, será validada após o pagamento de uma taxa que varia de R$50 a R$80. A prova objetiva que será de critérios de classificação, está marcada para o dia 20 de Abril. O processo oferece vagas para cargos como motorista, psicólogo, nutricionista, assistente de educação, dentre outros.

Interessados podem consultar o edital completo para mais informações AQUI.