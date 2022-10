Pesquisa aponta o retorno das mulheres na ALEMS

Muito se fala do empoderamento feminino e da necessidade de ter a mulher à frente de cargos políticos, mas não foi o que foi visto nas últimas eleições, mas segundo a pesquisa do Instituto Ranking divulgada ontem (1), três mulheres poderão assumir as cadeiras da assembleia legislativa, sendo do PSDB, PRTB e Republicanos.

Em 2018 não foi eleita nenhuma mulher, em seguida Mara Caseiro (PSDB), retornou como suplente e para esta eleição o nome dela aparece na pesquisa como uma das candidatas favoritas a entrar. Os outros dois nomes são mulheres que disputam pela primeira vez o cargo de deputada estadual, a empresária Iara Diniz (PRTB) e a vereadora de Três Lagoas Sayuri Baez (Republicanos).

Mara Caseiro (PSDB), defende pautas sociais e apresentou força durante a campanha. “Como a única mulher na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul tenho trabalhado muito pelos direitos das mulheres, crianças e idosos! Precisamos continuar esse trabalho para construir com dignidade um MS PARA TODOS! “, declarou.

Sayuri Baez é conhecida por enfrentar a máquina em seu mandato em Três Lagoas e representar pautas como a de mães de crianças autistas e o terceiro setor. “Precisamos de políticas inclusivas de verdade e durante a campanha andei nos quatro cantos do Estado e pude ver o quanto nossas famílias necessitam desta representatividade e trabalho efetivo, sem esquecer das mulheres do nosso Estado. Conto com cada uma para que eu possa ser eleita e representar a voz feminina do MS na Assembleia”, defendeu Sayuri.

Iara Diniz é empresária e será a primeira mulher que pode ser eleita pelo novo partido PRTB, ela aparece com mais de 60% da preferência dos votos na pesquisa.

Segundo a Ranking Mara Caseiro aparece com 1,60% e Iara e Sayuri aparecem com 0,60% das intenções de votos.

No MDB existe a chance da Dra. Maria José disputar a última cadeira que o partido poderá fazer. Assim completando o número de mulheres na Casa de Leis.

