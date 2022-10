Domingo será de sol com temperatura máxima de 32º C em MS

A previsão é de tempo firme, neste domingo (2), com sol e poucas nuvens em grande parte de Mato Grosso do Sul. No entanto, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há possibilidade de chuva isolada no extremo norte e noroeste do Estado.

A temperatura mínima prevista é de 14ºC, em Ponta Porã, e a máxima de 32°C, em Corumbá e Coxim. Em Campo Grande, os termômetros marcam de 18ºC a 29ºC ao longo do dia.

Previsão para outubro

A previsão do Cemtec-MS (Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de MS) apresenta acumulados de precipitação entre os dias 29 de setembro a 15 de outubro de 2022. Segundo o modelo abaixo, as chuvas se concentram entre os dias 03 a 06 de outubro, com acumulados mais significativos nos dias 05 e 06 de outubro, principalmente na região centro-norte do estado.

O modelo indica acumulados de chuvas de até 100 mm. A tendência meteorológica mostra que as chuvas retornam ao Estado a partir do dia 13 de outubro de 2022.