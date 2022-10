Horário e onde candidatos ao Governo e presidenciáveis de MS votam

Finalmente chegou o dia dos brasileiros terem o direito de escolherem os candidatos que irão representá-los nos próximos anos para o Senado Federal, Governo de Mato Grosso do Sul, deputados estaduais e federais, além do cargo de Presidência da República.

Como Mato Grosso do Sul foi grande protagonistas nestas eleições, segue a lista e horário de votação dos principais candidatos que votam no Estado. Neste domingo (2), a candidata pelo União Brasil, Soraya Thronicke (União) vota, às 10h, na Escola Municipal “Professor Arassuay Gomes de Castro”, na Vila Manoel da Costa Lima, próximo ao bairro Jacy, em Campo Grande.

Já Simone Tebet (MDB), vota às 8h na Escola Estadual Lucia Martins Coelho, bairro Jardim dos Estados, Centro de Campo Grande. O horário da emedebista é o mesmo do candidato a governador André Puccinelli (MDB), às 7h30, também do MDB, e que vota no mesmo colégio eleitoral, que Simone.

Candidatos ao Governo

O primeiro a votar é o candidato Adonis Marcos (Psol), às 7h, na Eescola Municipal Professora Elizabel Maria Gomes Salles, no bairro Santa Luzia, em Campo Grande. Em seguida, a petista Giselle Marques vota, às 9h, no Colégio Cristão Aliançados, Vila do Polonês, em Campo Grande.

Após votar, segundo assessoria da candidata ao PT, Giselle deve acompanhar a apuração no Diretório Estadual do PT localizado na rua das Graças, no bairro Santa Fé. Capitão Contar (PRTB) vota às 8h30 no Colégio Oswaldo Tognini, Chácara Cachoeira.

Mesmo com o horário não confirmado, às 9h30, Marquinhos Trad (PSD) deve votar na Escola Municipal Virgílio Alves de Campo, na rua Jamil Basmage, região do bairro Mata do Jacinto, na Capital. Possivelmente, a prefeita de Campo Grande também deve votar neste endereço.

O candidato Eduardo Riedel (PSDB) vota às 10h30 no Colégio Dom Bosco, localizado na avenida Mato Grosso, Centro de Campo Grande. Após isso, ele se desloca ao Comitê Central na avenida Ceará, onde acompanha a apuração.

A candidata Rose Modesto (União) comparece, às 10h, para conferir seu direito eleitoral na Escola Municipal Professora Danda Nunes, bairro Vivenda do Bosque. NA sequência, Rose vai aguardar os resultados na concentração do Comitê eleitoral, localizado na avenida Günter Hans, 2300 – bairro Guanandi.